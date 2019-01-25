Пухлую собачку почти час доставали из-под ванны в Москве

В Москве собака попыталась забраться под ванну и застряла, спасать ее приехали спецслужбы, сообщает телеканал "360".

Четырехмесячную собаку породы лабрадор-ретривер по кличке Шираз что-то привлекло под ванной.

Когда хозяйка Юлия поняла, что питомец застрял, а похудения ждать долго, сразу обратилась в спецслужбы.

Отмечается, что сначала она позвонила в ЖЭК, где ей посоветовали попросить помощи у спасателей службы 112. В итоге звонок Юлии перенаправили поисково-спасательному отряду "СпасРезерв".

Прибывшие на место сотрудники службы решили попытаться вызволить Шираз не демонтируя ванну. Вся операция заняла около 40 минут.

В итоге и Шираз осталась здорова, и ванна не пострадала.