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Памятник Суворову демонтировали в Киеве, назвав его "московским мусором"

, ИА "Амител"
"Историческая ротация: в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворову", - отметил местный историк
Заменили на табличку с теоретиком украинского национализма / Фото: mccvu.ru

Заменили на табличку с теоретиком украинского национализма / Фото: mccvu.ru

В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову, который стоял во дворе учебного заведения, носившего ранее его имя, пишут "Аргументы недели".

Об этом в своем Facebook сообщил глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.

"Историческая ротация: в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворову и открыли мемориальную таблицу Дмитрию Донцову", — сообщил Вятрович.

"Вышел московский мусор из Украины!" — добавил историк

Демонтированный памятник Суворову располагался во дворе учебного заведения, с советских времен носившего его имя. Заведение переименовали в Киевский военный лицей и присвоили ему имя Богуна, участника восстания Богдана Хмельницкого. Дмитрий Донцов, мемориальная табличка которого появилась на стене лицея — теоретик украинского национализма.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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