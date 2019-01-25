Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию по IMEI и другим заводским номерам всех устройств с выходом в интернет, пишет РБК со ссылкой на законопроект.

По мнению авторов законопроекта, регистрация по заводскому коду должна решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используются террористами.

Согласно инициативе, регистрировать придется почти все – от мобильных телефонов и ноутбуков до счетчиков ЖКХ, которые сами передают данные. Документ разработала первый замглавы комитета Совета федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев. В ближайшее время проект планируется внести в Госдуму.

Зарегистрировать телефон должен будет импортер или производитель, это будет включаться в окончательную стоимость товара. Самостоятельно физлицам придется оплачивать регистрацию, если они купили товар за границей.

Отмечается, что регистрация устройства не превысит 100 руб.

Незарегистрированные новые устройства операторы сотовой связи должны будут заблокировать, но прежде предупредить владельца. Телефоны и гаджеты, которые уже используются, попадут под "амнистию" на три-пять лет.

"Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера", – заявила Бокова.

Под действие закона не попадут въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.

Ранее экспертный совет при правительстве предложил поправки в КоАП, которые вводят штрафы за подделку IMEI. Для физлиц штрафы могут составить 3-4 тыс. руб., для должностных – 15-30 тыс. руб., для юридических – 60-100 тыс. руб.