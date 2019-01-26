Жительница Барнаула обратилась в редакцию Amic.ru с жалобой на автобус №33, который видя на остановке женщину с двумя детьми, не остановился. Эта история произошла с ней 22 января 2019 года.

"Едет 33-я маршрутка, я махнула, водитель притормаживает, смотрит на меня, видит, что я с двумя детьми, включает поворотник, объезжает нас и едет дальше, не остановившись. А у меня на руках полугодовалый ребенок, и рядом стоит ещё один, трех лет", – рассказала она.

По её словам, за последний месяц с ней такое случается уже второй раз.

Обратившаяся женщина живет в поселке Южный, на конечной остановке "Школа садоводов". Она рассказала, что по этому маршруту ходят маленькие автобусы, куда невозможно зайти с коляской, поэтому младшего ребенка приходится перевозить только на руках.

"Мы стоим на морозе, а водители видят нас и проезжают мимо. По 40 минут ждем. Это разве нормально?" – возмущается жительница Барнаула.

После звонка в редакцию она намеревалась обратиться в городской комитет по транспорту.