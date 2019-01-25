"Что было, то и выдали": в барнаульском морге перепутали покойников

Близким умершей горожанки пришлось доказывать сотрудникам барнаульского морга, что они перепутали тела, сообщают "Вести-Алтай".

Жительница Барнаула Елена Николаева рассказала журналистам о случае, произошедшем с ее знакомыми.

Бездетная пожилая женщина скончалась от продолжительной болезни, поэтому забирать тело из морга отправилась бывшая коллега.

Она привезла выданную ей покойную в ритуальный зал, где собрались близкие люди, чтобы попрощаться со старушкой.

Во время церемонии племянники подняли шум, утверждая, что в гробу лежит не их тетя. Нелепую ошибку попытались быстро исправить, вернув тело обратно.

"Сотрудники морга сначала сказали: ничего не знаем, что у нас было, то и выдали. Но коллеги и родные оказались настойчивыми, – утверждает Николаева. – Они их заставили буквально перерыть весь морг, если уместно это выражение в данном случае. И они нашли ведь настоящую покойницу, которая лежала невостребованной".

По ее словам, к моменту, когда оплошность исправили, в ритуальном зале проходила уже другая церемония прощания. После похорон отправились на поминки, но и там опоздали.

"Бедная усопшая, царство ей небесное, осталась ещё и без поминок", – сокрушается горожанка.