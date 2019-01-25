Депутат Госдумы Игорь Торощин заявил, что управляющие компании в будущем могут обязать установить датчики утечки газа во всех многоквартирных домах, где установлено соответствующее оборудование, сообщает РИА ФАН.

Торощин пояснил, что предусмотреть на законодательном уровне возможность установки специальных датчиков необходимо в связи с последними трагическими событиями.

Кроме того, как он заявил, сотрудники газовых служб должны иметь беспрепятственный доступ в квартиры домов с газовыми плитами.

Свои предложения Торощин уже направил в Минстрой и комитет нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ.

"Государство, в первую очередь в лице министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обязано приложить максимальные усилия для предотвращения подобных инцидентов впредь", — подчеркнул Торощин в своем обращении.

Датчики утечки газа, по его мнению, будут установлены управляющими компаниями в течение ближайших трех-пяти лет.