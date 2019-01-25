В южных регионах России перевозчики выступили против низких тарифов на перевозку зерна, сообщили в эфире радио Sputnik.

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта Владимир Матягин рассказал, что стало последней каплей и какие требования выдвигают недовольные участники бизнеса.

По его словам, конец терпению перевозчиков настал, когда при росте цен на топливо стоимость перевозок зерна продолжила снижаться. В то же время он призвал не представлять акцию как бунт.

"Забастовка – это когда выходят и начинают крушить, – объяснил Матягин. – Перевозчики сказали, что не готовы возить по этим ценам, и стали агитировать своих коллег. Они хотят, чтобы заказчики начали вести себя в рамках приличия, правового поля, а не просто уничтожали отрасль перевозок".

Эксперт уверен, что такая ситуация возникла из-за слишком большого влияния трейдеров на цены. По сути, они сами их и устанавливают, так как выступают заказчиками и оплачивают работы по транспортировке.

"Трейдеры давно принуждают перевозчиков возить с перегрузом ради нужного тарифа, тем самым нарушая законодательство", – выразил свою позицию президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта.