SHOP-IN-SHOP* (магазин в магазине) – это брендовый остров SOKOLOV, предназначенный для концептуальной выкладки ассортимента SOKOLOV*, в отделе одного из лидеров российского ювелирного рынка – компании "Золотой Телец", расположенного в ТРЦ "Огни" .

SHOP-IN-SHOP – это качественно новый сервис на ювелирном рынке Алтайского края. Посетив SHOP-IN-SHOP SOKOLOV один раз, вы обязательно захотите вернуться сюда снова!

Одна из особенностей SHOP-IN-SHOP – наличие уникальных новинок, которых еще нет ни в одном ювелирном магазине. Так, в SHOP-IN-SHOP в ТРЦ "Огни" вы уже можете приобрести для себя уникальные и стильные коллекции украшений, которые еще только будут презентоваться на международной ювелирной выставке в феврале в Санкт-Петербурге:

RUSSE* – продолжение основной линейки в русской народной стилистике;

Тропики – серебряные украшения с озорным и летним характером, которые разбавят зиму теплыми фруктами;

SWAROVSKI* – разнообразные стильные украшения с кристаллами Сваровски;

WEDDING* – коллекция "Люблю навсегда", для самых нежных и красивых девушек и невест;

TEREKHOVGIRL* – ограниченная дизайнерская коллекция, украшения для стильных, современных и динамичных девушек;

Двуцветные ситаллы – серебряные новинки с двуцветными ситаллами, в которых будто застыла магия северного сияния или новогодних огней вечернего города.

Только здесь можно приобрести мужские и женские часы из золота и серебра SOKOLOV разных коллекций.

Официальное и торжественное открытие SHOP-IN-SHOP состоится 24 февраля 2019 года в 14:30. К открытию с 1 февраля будет запущена акция: все покупатели, совершившие покупку в SHOP-IN-SHOP в ТРЦ "Огни", смогут принять участие в розыгрыше золотых пуссет с бриллиантами и сапфирами стоимостью 36 990 рублей!

Обязательно посетите единственный в Алтайском крае Shop-in-Shop Sokolov, порадуйте себя новеньким украшением и получите возможность выиграть шикарные серьги-пуссеты из золота с бриллиантами и сапфирами!

SHOP-IN-SHOP SOKOLOV в Барнауле:

Отдел ювелирной компании "Золотой Телец" в ТРЦ "ОГНИ",

г. Барнаул, ул. А. Петрова, 219Б

*Шоп-Ин-Шоп, Соколов, Русс, Сваровски, Веддинг, Тереховгёл, – прим. ред.