Скабеева написала жалобу в Совет Европы после инцидента с Березой

Российская журналистка Ольга Скабеева написала жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи, сообщает RT.

Скабеева обратила внимание на молчание западных СМИ и политиков и подчеркнула, что в случае подобного происшествия с иностранным журналистом реакция наверняка была бы другой.

"В этой ситуации они набрали в рот воды", — заявила Скабеева.

Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабееву сначала толкнул один из журналистов. После этого таким же образом поступил депутат Рады Борислав Береза — он помешал задать вопрос о россиянах, удерживаемых на территории Украины.

За Скабееву заступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сказал, что Береза рискует получить пощечину от настоящего мужчины, если не извинится перед журналисткой.