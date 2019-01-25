Пассажиру-инвалиду авиакомпании China Southern Airlines разрешили взять на борт огромного аляскинского маламута, который сопровождал своего хозяина, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Представители авиакомпании уточнили, что маламут — служебная собака. Во время рейса он эмоционально поддерживал своего хозяина. Его присутствие одобрили соответствующими сертификатами медицинские работники.

Внушительных размеров собака сидела на своем собственном месте, с невозмутимым спокойствием провожая взглядом заходящих в салон пассажиров. Видео моментально разошлось по соцсетям. Многие пользователи Сети решили, что и сами бы не прочь иметь такую добродушную собаку.