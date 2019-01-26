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Алтайская чиновника объяснила свои слова о "завышенных требованиях" учителей

, ИА "Амител"
Она заявила, что ее слова основаны на личном опыте

Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, сравнившая желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes, объяснила агентству РИА Новости свое резонансное высказывание исключительно собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

Накануне на портале Amic.ru появилось интервью с главой Четошниковой. В нем чиновница, отвечая на вопрос о начинающих учителях, получающих девять тысяч рублей, призвала всех педагогов к адекватности. "Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе", — сказала она.

"Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию – та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом", — заявила РИА Новости Четошникова.

Она подчеркнула, что ей "конечно, хочется, чтобы наша молодежь жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату". По ее словам, мир и жизнь сегодня динамично меняются, открывая для всех возможности, "которые предыдущие поколения себе и не представляли".

"Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной", — заключила Четошникова.

Екатерина Четошникова родилась 22 января 1980 года в Барнауле, в 2002 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности "Педагог-психолог. Учитель английского языка". С 2012 года занимала должность проректора по воспитательной работе ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет", а в ноябре 2018 года назначена начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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