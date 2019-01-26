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Алтайский край вошел в топ-10 популярных туристических регионов России

, ИА "Амител"
В лидерах оказались Крым, Краснодарский край и Петербург

Фото: crazys.info

Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург попали в тройку потенциально самых популярных туристических направлений России в текущем году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным раннего бронирования отелей, апартаментов и домов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря этого года.

Четвертое и пятое место по популярности туризма и отдыха досталось Карелии и Ставрополью.

Алтайский край попал в десятку, куда также включены Подмосковье, Тверская и Ярославская области и Башкирия.

Согласно информации сервиса, туристы бронируют отдых на курортах РФ на период от семи до двенадцати дней и тратят на аренду жилья от 1,4 до 2,8 тысячи рублей в день. Экскурсии по городам длятся от двух до шести дней и на них россияне тратят до 3 тысяч рублей в день — в гостиницах и от 4 до 10 тысяч — в домах и коттеджах.

Самое дешевое проживание ждет россиян на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье (1,4 тысячи рублей в день), дороже всего — в Московской области (свыше 11 тысяч рублей).

Самый длительный отдых бронируют на курортах Краснодарского края и Крыма (12 дней), а по длительности экскурсионных турпоездок лидерство занимает Санкт-Петербург (шесть дней).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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