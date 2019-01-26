Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы пресекли нелегальный вывоз снега в пойму реки Обь. Информация об этом появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что снег в прибрежную зону вывозился КамАЗами. Весной снежные массы при таянии грозили бы подтоплением домов местных жителей.

Горожане решили выяснить, кто разрешил вывозить снег и обратились в горадминистрацию. Барнаульцы отмечают, что неизвестные "прикрывались" разрешением некоего управляющего, а также игнорировали знак "Въезд запрещен".

"После предупреждения обратиться в надзорные органы резко нашелся ответственный, ситуацию удалось разрешить с присутствием администрации", — рассказал сообществу местный житель, отметив, что снег должны вывезти с этой территории до весны, пока он не начал таять.