Суббота, 26 Январь, 19:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,92
€ 74,63
245681
Обь
3см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяПеремены в правительстве Алтайского края
Новости

Киев назвал "Турецкий поток" самым опасным проектом

, ИА "Амител"
В случае его запуска Украина лишится транзита российского газа

Фото: gazprom.com

В Киеве считают газопровод "Турецкий поток" более опасным, чем "Северный поток — 2", так как после его запуска Украина окончательно лишится транзита российского газа. Об этом сообщает журнал "Новое время" со ссылкой на Карела Гирмана, эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины.

По словам Гирмана, "Северный поток — 2" не может доставлять газ покупателям из Южной Европы, что дает Украине шансы сохранить большую часть транзита. Однако при запуске всей цепочки "Турецкого потока" российский газ будет поставляться в Италию, Францию и балканские страны.

При этом, отметил Гирман, если в случае с "Северным потоком — 2" интересы Украины и США, выступающих против его строительства, совпали, то с "Турецким потоком" такого не наблюдается.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ, а также Польша, Латвия и Литва, которые называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

В Москве неоднократно заявляли, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект и его сооружение не предполагает прекращения транзита через Украину.

Газопровод "Турецкий поток" представляет собой две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, проложенные по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Ввести газопровод в эксплуатацию планируют уже в конце этого года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
18:57
Киев назвал "Турецкий поток" самым опасным проектом 0
18:20
Метель и 23-градусные морозы ждут жителей Алтайского края 27 января 0
17:53
Сибирячка обвиняет полицейского в нападении на ее отца-инвалида 0
17:27
Россияне возмутились статьей в немецкой газете о блокаде Ленинграда 0
16:56
Жители Барнаула пресекли незаконную свалку снега 0
16:27
Алтайский край вошел в топ-10 популярных туристических регионов России 0
15:54
ФАС хочет обязать производителей смартфонов устанавливать российские приложения 0
15:29
Устроивший стрельбу у школы красноярский подросток помещен в социальный центр 0
15:02
Скончался известный композитор и дирижер Мишель Легран 0
14:28
Названы регионы РФ с самым грязным воздухом 0
13:56
Алтайская чиновница объяснила свои слова о "завышенных требованиях" учителей 5
13:19
Самый высокогорный в Алтайском крае горнолыжный комплекс открыли в Белокурихе-2 0
12:57
Названы самые популярные подержанные иномарки в РФ 0
12:21
СК начал проверку после жалобы школьников Кузбасса на еду в школьных столовых 0
11:50
СМИ: банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы $1,2 млрд золотом 0
11:27
В Барнауле рецидивист задержан полицейскими за автомобильную кражу 0
10:56
Россия зафиксировала высокую активность военных спутников США 0
10:25
В Барнауле открыли гостиницу "Алтай" после реконструкции 0
09:57
Почти 30% выпускников не смогли найти работу в РФ за год после окончания вузов 0
09:27
В США аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов 0
08:51
"Аэрофлот" отменил более 130 рейсов из-за непогоды 0
08:21
Толкнувший Скабееву украинский журналист не собирается извиняться 0
08:06
Николае Чаушеску: история одного диктатора 153
07:50
Китайский Новый год в 2019 году: когда начинается, традиции празднования 0
07:34
Инструкция: как записать ребенка в первый класс в 2019 году 0
07:19
Когда "Киберпонедельник" в России и как правильно купить товар в этот день 0
07:03
Усадьбу с бильярдом и 18 соснами на участке продают в Барнауле за 15 млн рублей 0
06:48
Видит детей и проезжает мимо: жительница Барнаула пожаловалась на маршрутку 1
06:32
Зато не как у всех: подборка сумасшедшего дизайна интерьеров 2
06:17
Выходные в Алтайском крае начинаются с мороза, снега и сильного ветра 0
06:01
Студенты АлтГУ в честь праздника съели "зачетку" и пообщались с Ломоносовым 0
03:56
Орешкин: влияние событий в Венесуэле на экономику России близко к нолю 0
02:48
Козак: вопрос по нормам электропотребления для населения закрыт 0
01:21
Муравьи спасли девушку от изнасилования в Индонезии 0
00:24
Стрелку Часов Судного дня оставили в двух минутах от конца света 0
23:38
Кличко не смог выговорить слово "digitalization" на международном форуме 0
23:31
Добродушный маламут покорил летевших с ним в самолете пассажиров 0
23:04
Кадры ликвидации нарколаборатории в Подмосковье показала ФСБ 0
22:49
"Единая Россия" назвала платную регистрацию смартфонов "надуманными поборами" 0
22:22
Россия готова выступить посредником между властями и оппозицией Венесуэлы 0
22:01
Росстат пришел к выводу: реальные доходы россиян падают пятый год подряд 2
21:44
Задержаны подозреваемые в убийстве женщины-ветерана из-за 20 тысяч рублей 0
21:32
Производители хлеба спрогнозировали к марту рост цен на 6-7% 0
21:11
Житель Алтая убил сожительницу из-за постоянных оскорблений в свой адрес 0
20:51
Россиянин планирует засудить СМИ за "угонщика самолета" рейса Сургут – Москва 0
20:36
Стали известны подробности поджога московского школьника 1
20:18
Алтайский подросток обвиняется в крупной краже золота в прозрачной коробочке 0
19:51
Скабеева написала жалобу в Совет Европы после инцидента с Березой 2
19:44
Правительство не поддержало введение платы за регистрацию гаджетов 0
19:08
Коротко о главном: дело "Изумрудного", борьба депутатов и Дворец спорта
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 января

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.