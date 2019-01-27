Фото: woman.ru

Российская ведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на канале НТВ, а затем покинула студию до начала съемок. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на НТВ.

Сообщается, что в программе журналистка должна была прокомментировать драку между ее мужем Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым. Подробностей о "скандальном" поведении Собчак НТВ не привел.

Напомним, ранее появилась информация, что Виторган подрался с Богомоловым возле одной из московских кофеен. В потасовке режиссеру разбили нос.

По некоторой информации, конфликт произошел из-за слухов о романе между Богомоловым и Собчак.