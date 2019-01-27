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Один из пострадавших при взрыве в кафе в Саратовской области скончался. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Лысогорскую районную больницу.

Медики рассказали, что у погибшего было 90 процентов ожогов тела.

Позже стало известно, что мужчина праздновал свой юбилей.

В субботу в одном из поселков Саратовской области прогремел взрыв в кафе. Как сообщили в экстренных службах, всего в больницы доставили 40 человек.

В МЧС рассказали, что около 30 человек получили ожоги от двух до семи процентов тела. В ведомстве также заявили о госпитализации 16 человек, среди которых двое детей. Кроме того, серьезные ожоги получил сотрудник службы спасения. Он оказался рядом с заведением в момент взрыва и принялся вытаскивать пострадавших.

По информации источника в экстренных службах, многие пострадавшие получили ожоги из-за плавящегося натяжного потолка, который капал на них.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв баллона из-за утечки газа. При этом в прокуратуре уточнили, что с высокой долей вероятности произошло два хлопка. Первый – после взрыва баллона, происхождение второго устанавливается.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия. Следователи возбудили уголовное дело.