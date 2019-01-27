Фото: vk.com/barneos22

На выезде из столицы Алтайского края в очередной раз снесли ограничитель высоты. Информация об этом появилась в воскресенье, 27 января, в паблике Barnaul 22.

Сообщение о столкновении фуры с габаритной рамкой появилось около 14:20. "Старый мост перекрыт", — написал в это время авто снимков.

При этом совсем недавно габаритную рамку на Старом мосту чинили и переставляли. Об этом сообщало Упрдор "Алтай".

В управлении отмечали, что за два месяца фуры сбивали ограничитель пять раз. Аварии сопровождались значительным ущербом.

В последний раз рамку установили так, чтобы водителям было удобно развернуться. В Упрдор напомнили, что Старый мост готовят к ремонту, поэтому нужно соблюдать ограничения по весу и габаритам транспортных средств: по нему запрещён проезд фур массой более восьми тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра.