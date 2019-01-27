Фото: pogoda-dnem.ru

Мороз и метель ожидаются в Алтайском крае в понедельник, 28 января. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.

Так, на протяжении суток в отдельных районах края будет идти снег, в светлое время он будет небольшим, метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -23...-28 градусов, при прояснении на западе до -30...-35 градусов. Днем столик термометра поднимется до 20-25 градусов ниже нуля.

В столице Алтайского края также возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица. Ночью температура за окном составит -26...-28 градусов, днем — от 22 до 24 градусов мороза.

Ветер в этот день будет дуть западный, 4-9 метров в секунду, ночью местами по краю порывы до 15 метров.