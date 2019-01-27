Фото: barnaul.org

Жители Барнаула в воскресенье, 27 января, возложили цветы на Мемориале славы. В этот день празднуется 75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пишет пресс-служба мэрии города.

В церемонии участвовали руководители краевого правительства, барнаульской администрации, АКЗС, Барнаульской гордумы, представители военных и силовых ведомств, ветераны общественных организаций, курсанты военно-патриотических клубов, а также сами горожане.

По данным комитета по соцподдержке населения, в Барнауле в данный момент живут 120 ветеранов, которые награждены медалью "Жителю блокадного Ленинграда", а также восемь участников войны, получивших медаль "За оборону Ленинграда".