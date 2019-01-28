Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартовала с сильных холодов – минувшей ночью температура в регионе опускалась до отметки -35 градусов.

Днем, согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в отдельных районах ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура в светлое время суток 28 января составит -20…-25 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле также возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице ожидается -22…-24 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.