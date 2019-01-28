Передачу южных Курил Японии не поддержали 77% россиян

Три четверти (77%) жителей России выступают против передачи островов Японии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян (79%) осведомлены о том, что Япония требует от России передачи ей четырех южных островов Курильской гряды. 29% респондентов объяснили свою позицию тем, что вопрос уже решен и острова принадлежат России. Каждый десятый (10%) опрошенный заявил, что эти острова были отвоеваны советской армией.

За передачу южных островов Курильской гряды Японии выступили 14% опрошенных. 7% считают, что это стоит сделать прежде всего ради заключения мирного договора и развития отношений между странами (7%). Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддержали 13% опрошенных.

"Любой намек на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов", — отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

9 октября 1956 года СССР и Япония приняли Московскую декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами, а также фиксировала согласие СССР на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обеих стран. Однако после подписания договора между США и Японией о размещении на японской территории американских войск ситуация осложнилась. Москва заявила, что не будет рассматривать вопрос передачи островов, поскольку это расширит территории, используемые американскими силами. Япония, со свой стороны, отказалась снять притязания на два других острова — Кунашир и Итуруп. В итоге положения декларации так и не были реализованы, а мирный договор между СССР и Японией не был подписан.