Система быстрых платежей запущена в России

Система быстрых платежей (СБП) запущена в России 28 января, которая в течение месяца будет работать в тестовом режиме, сообщает "Интерфакс".

В течение месяца банки будут работать с ограниченным количеством клиентов, а с 28 февраля эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех присоединившихся к СБП клиентов банков. В тестировании принимают участие 12 банков, которые запустят у себя работу системы с 28 января — Газпромбанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк "АК Барс", Тинькофф банк, СКБ-банк, Киви банк, Росбанк, РНКО "Платежный центр" и Совкомбанк.

Центробанк в конце прошлого года объявил, что в 2019 году не будет брать с кредитных организаций оплату за обслуживание операций в системе быстрых платежей.

СБП позволяет гражданам осуществлять переводы средств по номеру телефону получателя, даже в том случае, если стороны имеют счета в различных кредитных организациях. В перспективе новая система позволит совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств.