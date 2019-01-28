Фото: vk.com/incident22
Водители автомобилей для транспортировки больных и Nissan X-Trail устроили противостояние в одном из дворов Барнаула.
Заметка о не самом удачном примере поиска компромисса на дороге опубликована в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Во дворе дома №20 по улице Энтузиастов продолжительное время не могли разъехаться машина для транспортировки больных и Nissan X-Trail. Как рассказал очевидец, не найдя компромисса, водитель Nissan вышел из автомобиля, закрыл его и ушел в один из подъездов", – говорится в сообщении.
О том, чем закончилась история, не сообщается. Горожане активно обсуждают поведение водителей в комментариях.
Комментарии
По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти -
Ты стоишь мне на пути".
Чёрный брат ответил: "Ме-е,
Ты в своём, баран, уме-е?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей дороги!"
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
места вагон. нет ведь надо порамсить...
че обсуждать? два барана
Надо нагибать водилу X-трейла
Жоржик
почему не водителя перевозки?
машина для перевозки инвалидов- звучит не очень, ну никак не скорая, частная лавочка, по ПДД нет никаких преимуществ, почему ей уступать? Основания какие? И кто быковал ещё хз.
28.01.2019 09:53
- гость -
Потому, что именно водитель трала должен пропускать, а не рога в землю и идти в подъезд.
Судя по фото баран на желтой машине сидел возле шлагбаума в ожидании чуда, что он откроется и его запустят (часто встречаю таких чудиков). А ниссан хотел выехать из своего двора и не смог проехать, открыв шлагбаум баран перекрыл дорогу и не захотел сдавать назад, так кат шлагбаум закрылся бы и он продолжил свой день стоя у закрытого шлагбаума
баран
Даунам на хахахатрейлах закон не писан.
Владимир
почему именно водитель трала должен уступать? Где это прописано в ПДД? НА мой взгляд здесь по договоренности сторон должно быть. Но два барана не договорились
А обоих можно штрафануть?