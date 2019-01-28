Барнаулец продает уникальную 200-рублевую купюру за 1,5 млн рублей

По словам владельца, купюра серии АА001 уникальна / Фото: avito.ru

Житель Барнаула на сайте avito.ru разместил объявление о продаже оригинальной банкноты номиналом 200 рублей за баснословные 1,5 млн рублей.

По его словам, купюра серии АА001 уникальна. Ее отличие от остальных в серии АА заключается в том, что это единственный экземпляр нестандартного размера.

В доказательство барнаулец прикладывает фотографию, где купюра лежит рядом с линейкой.

Горожанин пишет, что у нее есть и другие отличия. Он готов рассказать про них в переписке с потенциальным покупателем.