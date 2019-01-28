Воры разобрали вышку сотовой связи в Новосибирской области

Охотники за металлом напали на вышку сотовой связи в Советском районе, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

20 января злоумышленники сняли аккумуляторные батареи с вышки, после чего скрылись вместе с похищенным.

Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые 30-летний местный житель и 32-летний уроженец Якутии. Они сдали краденое оборудование в пункт приема металла.

В отношении мужчин возбуждены уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до пяти лет лишения свободы.