Большинство россиян (62%) считают, что не вступившие в брак молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет должны жить отдельно от родителей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

65% опрошенных уверены, что это позволит молодым людям стать более самостоятельными и научит отвечать за свои поступки.

31% опрошенных считают, что это "помогает раньше становиться независимыми, включаясь в трудовую жизнь".

При этом 30% респондентов не согласны с большинством и выступают за то, что детям нужно оставаться под одной крышей со своими родителями. Они аргументируют это тем, что "молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет не готовы к самостоятельной жизни, не имеют жилья и навыков организации собственного быта", а также могут "пойти по неправильному пути".

Затруднились ответить на поставленный вопрос 9% опрошенных.