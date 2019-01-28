Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Торжественное открытие нового горнолыжного комплекса "Гора Мишина" состоялось 25 января в "Белокурихе-2".

На сегодня это самый высокогорный лыжный комплекс на территории Алтайского края, он расположен на высоте 800 метров над уровнем моря, который включает в себя две километровые трассы – они понравятся и начинающим любителям горного катания, и настоящим профессионалам. Перепад высот составляет 250 метров. Ширина трасс 60 и 85 метров.

Рядом оборудована тюбинговая трасса для тех, кто пока предпочитает кататься на санках и "ватрушках".

Подробнее об этом, вы можете почитать здесь "Самый высокогорный в Алтайском крае горнолыжный комплекс открыли в "Белокурихе-2". А наш фотограф показывает, почему и зачем вам обязательно стоит посетить это место.