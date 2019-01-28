Цифровизация телевидения принесет федеральному бюджету от 50 до 250 млрд рублей за счет продажи высвободившихся частот коммерческим компаниям, пишут "Известия".

Официальный переход на "цифру" в России начался 1 января 2019 года. Запланирован постепенный отказ от аналогового вещания. С 3 июня от него отключатся все субъекты РФ.

Путь к цифровому телевидению для России начался в 2009 году, когда была принята федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию телерадиовещания в стране до 2018 года. К тому времени в большинстве ведущих европейских стран переход на цифровой формат передачи сигнала уже произошел. В России на это потребовалось 10 лет и 174 млрд рублей, из которых государство вложило 97 млрд рублей, остальное – частные компании телекоммуникационного сектора. Еще 30 млрд рублей потратят непосредственно в переходный период.

Региональным телекомпаниям формально разрешили сохранить аналоговое вещание до августа 2020 года. Однако некоторые из них уже обратились в правительство с просьбой включить их в один из цифровых пакетов. Затраты региональных каналов в этом случае оцениваются в 30-35 млн рублей в год. Таким образом, вложиться в цифровое будущее придется и небольшим телекомпаниям в субъектах РФ.

Занятые сегодня аналоговым вещанием частоты можно использовать более эффективно. Как отмечают эксперты, если убрать аналоговое вещание, то освободится диапазон, который можно использовать для других целей. К примеру, как поясняется, ограниченное количество частот, значительная часть которых традиционно отдана военным, препятствовала появлению в России сетей четвертого (4G) и пятого поколения (5G).

В России частоты распределяются государством. Коммерческие структуры платят за аренду. По оценкам экспертов, после развертывания цифрового вещания может высвободиться до 50% частот, что позволит серьезно пополнить казну за счет средств коммерческого сектора (сотовых операторов, телерадиокомпаний). Ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин говорит, что государство может получить минимум 50-60 млрд рублей, верхняя планка – 250 млрд.

Конечным выгодоприобретателем перехода на "цифру", по его мнению, являются зрители и государство. Например, граждане получат бесплатное телевидение с высоким качеством картинки, которое раньше могли себе позволить только подписчики платных каналов. Выгода сотовых операторов и вещателей будет косвенной – за счет улучшения качества предоставляемых услуг.