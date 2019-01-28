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Барнаульцу, устроившему стрельбу из автомата Калашникова по квартирантам, придется провести длительный срок в колонии строгого режима – приговор в отношении горожанина вступил в законную силу.

Как сообщили в краевой прокуратуре, апелляционная инстанция, проверив доводы осужденного и его защитника, оставила приговор без изменения.

Напомним, что резонансное преступление было совершено 29 октября 2017 года в одной из квартир дома по улице 40 лет Октября.

Злоумышленник вооружился автоматом Калашникова, взял с собой патроны, гранаты, тротиловую шашку, взрывчатые устройства, топор, нож, с которыми проследовал в квартиру по месту проживания потерпевших.

"После того, как квартиранты открыли входную дверь, Мочалов начал стрелять из автомата по двум мужчинам и женщине. Затем, наведя оружие на двух женщин, стал угрожать им убийством. После чего скрылся с места происшествия. Двух мужчин, находившихся в тяжелом состоянии, доставили в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи", им оказана медицинская помощь. Женщине был причинен легкий вред здоровью", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Также напомним, что требованием мужчины было не позднее следующего дня оплатить арендную плату и съехать с квартиры.

Судом злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года и штрафом 30 тысяч рублей.