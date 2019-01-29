Студенческая жизнь в современных реалиях бывает разной. Кто-то накануне Дня студента весело бегает в поисках всесильной халявы, а кто-то выслушивает приговор из-за сохраненных в соцсетях "прикольных картинок".
Железнодорожный суд Барнаула 21 января прекратил уголовное дело по статье "экстремизм" в отношении 20-летнего барнаульца Даниила Маркина. Напомним, на его странице в соцсети "ВКонтакте" нашли несколько изображений, которые следствие сочло экстремистскими, в их числе – изображение героя фильма "Игры престолов" Джона Сноу, погибшего, а позже воскресшего. Картинка подписана фразой, которую говорят друг другу христиане в праздник Пасхи. Накануне Дня студента Маркин рассказал ИА "Амител" о том, как он пережил полтора года, пока шло следствие и суды, и чему он научился за этот период.
Думал, что ошибка
Сразу надо оговориться – Маркин не оправдан. Уголовное дело в отношении него прекращено в результате частичной декриминализации статьи 282 об экстремизме. Молодой человек согласился на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. То есть он добровольно отказался от права на реабилитацию и возможность получения денежной компенсации.
В социальных сетях Маркин объяснил свое решение тем, что очень устал, и единственное, чего хочет, так это отдохнуть от всего, что произошло.
"Первые полгода я очень сильно переживал, потому что было совершенно ничего неясно. Не было ни состава преступления толком, не числилось даже никаких потерпевших. Наверное, месяцев восемь они (правоохранители – прим. ред.) пытались найти хоть каких-то свидетелей, ходили в школу, в колледж, опрашивали моих знакомых. Но, конечно, никаких показаний против меня не могли получить. Мы все время ожидали, что либо дело сейчас закроют, либо передадут в суд. Но в итоге ждать пришлось целый год", – вспоминает Маркин.
Священники не оскорбились
Интересно, что священники не увидели в "картинках" со страницы в соцсети "ВКонтакте" оскорбления чувств верующих. Причем, как рассказывает Даниил, помощь пришла, откуда не ждали: прокуратура искала эксперта, который бы подтвердил обвинения, а тот на суде дал показания в пользу Маркина.
"Прокуратура ходила в вузы и искала специалиста-священника, который бы высказал свое веское мнение по поводу тех картинок, которые были на моей странице. Мы даже не ждали от него показаний в нашу пользу. Но он высказался в суде, что ничего "такого" в этих картинках нет, и его, как верующего человека, они совсем не задевают. Он объяснил данные изображения феноменом молодежной культуры. И после этого отпала необходимость в подобных показаниях в суде. Кроме того, были и другие священники, готовые высказаться в нашу пользу. Но необходимости в этом уже не было".
О студентках-свидетельницах
На первом заседании суда Маркин узнал о том, что у стороны обвинения есть свидетельницы – две студентки, которые давали показания и против Марии Мотузной (еще одной студентки, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих). Позже выяснилось, что свидетельницы к тому же соседки по общежитию, обучающиеся юриспруденции.
Вместе с адвокатом молодой человек писал обращение в администрацию социальной сети "ВКонтакте", чтобы понять, а заходили ли вообще эти девушки на страницу Маркина. Но ответа до сих пор не получили.
Сейчас Маркин следит за решением Марии Мотузной подать в суд на "свидетельниц". Сам же, как он говорит, для себя пока такой возможности не видит.
"Честно говоря, пока не представляю себе, как это возможно. Ведь согласно решению суда я не оправдан, и получается, что вроде как и меня не оболгали..."
Остаться в России
Брать пример с Мотузной и покидать Россию Маркин не собирается.
"Я и необходимости в этом не вижу, да и возможности такой нет. Я ведь пока еще в реестре (Маркин внесен в перечень лиц, связанных с экстремистской и террористической деятельностью Росфинмониторинга – прим. ред.) и у меня нет загранпаспорта. Что касается Марии, то, конечно, я понимаю ее поступок. Но она и до всего этого собиралась уехать работать в другую страну. Поэтому тут просто ситуация так сложилась, что она осуществила задуманное скорее, чем ожидалось".
Вынесенные уроки
По-прежнему активен молодой человек и в соцсетях, хотя и принял меры предосторожности: "Я закрыл свою страницу, чтобы в будущем не допустить подобных историй. Этого достаточно, чтобы не было веских оснований для возбуждения какого-то уголовного дела. Но я не собираюсь отказываться от общения в соцсетях", – говорит Маркин.
Впрочем, из данной истории Даниил сделал для себя и другие выводы:
"Я очень глубоко окунулся в реальность. Да, я и раньше понимал, что дела у нас могут фабриковаться, но как правило, это происходит с людьми, которые ведут какую-то политическую деятельность. Но я-то был абсолютно вне политики. Поэтому мне до сих пор интересно, почему именно ко мне решили прийти с обыском и вести такой прессинг. Из этой истории я уяснил для себя, что помочь в случае чего может только очень широкое освещение проблемы, через те же СМИ, например. То есть самое главное – не молчать", – говорит Маркин.
Забыть как сон
"Из-за всей этой истории я вынужден был многое пропускать, так как ходил на допросы, суды, встречи с юристами, адвокатами, и у меня накопилось дикое количество долгов. Сейчас я просто сдаю долги, зачеты. Обучение заканчиваю в этом году, – рассказывает Даниил. – Сейчас я жду, когда мне вернут мою оргтехнику и изъятую у родителей, а также когда меня исключат из реестра. И вот после этого, может быть, я смогу наконец-то вздохнуть свободно и постараться забыть эту историю как страшный сон. И жить дальше".
Комментарии
Конечно на Данила,что называется,"дело шили".Статья сейчас совершенно правильно "подкорректирована".Однако вызывает удивление не привлекающая внимание соответствующих органов разнузданная многолетняя именно оскорбительная антиправославная пропаганда ведущаяся на некоторых сайтах.На одном из них пытались повести антиисламскую пропаганду,да сразу прекратили,навеки потеряв одного из своих товарищей.