Фото: Екатерина Четошникова / Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании утром 28 января объявил замечание начальнику департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой после ее интервью, которое она дала нашему информационному агентству. Об этом сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев.

По словам Томенко, допускать таких заявлений, какое сделала Четошникова в интервью по вопросу низкой заработной платы молодых педагогов, недопустимо. При этом губернатор подчеркнул, что краевое правительство при этом ни в коем случае не откажется от продолжения прямого и открытого общения со всеми средствами массовой информации.

"Каждый из нас должен понимать, что общаясь с широкой аудиторией, он представляет все правительство края. Это большая ответственность. Поэтому нужно тщательней продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, публично объявленной в программных и иных выступлениях губернатором", – сказал Виктор Томенко.

Глава региона добавил, что одна из ключевых положений политики краевых властей – это усиленная работа над ростом заработной платы в крае вообще, и у бюджетников в частности. Кроме того, министерству образования Алтайского края и управлению по труду и занятости населения поручено подробно информировать жителей региона о ситуации с оплатой труда педагогов в системе общего образования, представив в СМИ анализ фактического положения дел в этой сфере за 2018 год и планы на 2019 год.

25 января на портале Amic.ru появилось интервью с Четошниковой. В нем чиновница в ответ на вопрос о начинающих учителях, которые получают 9 тысяч рублей, призвала всех педагогов к адекватности. "Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе", – заявила чиновница.

Эта фраза вызвала неоднозначную реакцию в федеральных СМИ, которые моментально растиражировали ее. Позже Екатерина Четошникова на своей странице в социальных сетях объяснила свое высказывание исключительно собственным опытом и желанием помочь молодежи в реализации всех талантов.

"Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию – та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все у меня не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом", – сообщила госпожа Четошникова.

Четошникова родилась 22 января 1980 года в Барнауле, в 2002 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт (БГПИ) по специальности "Педагог-психолог. Учитель английского языка". С 2012 года являлась проректором по воспитательной работе ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет", а в ноябре прошлого года заняла пост начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.