Фото: Екатерина Четошникова / Amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании утром 28 января объявил замечание начальнику департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой после ее интервью, которое она дала нашему информационному агентству. Об этом сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев.
По словам Томенко, допускать таких заявлений, какое сделала Четошникова в интервью по вопросу низкой заработной платы молодых педагогов, недопустимо. При этом губернатор подчеркнул, что краевое правительство при этом ни в коем случае не откажется от продолжения прямого и открытого общения со всеми средствами массовой информации.
"Каждый из нас должен понимать, что общаясь с широкой аудиторией, он представляет все правительство края. Это большая ответственность. Поэтому нужно тщательней продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, публично объявленной в программных и иных выступлениях губернатором", – сказал Виктор Томенко.
Глава региона добавил, что одна из ключевых положений политики краевых властей – это усиленная работа над ростом заработной платы в крае вообще, и у бюджетников в частности. Кроме того, министерству образования Алтайского края и управлению по труду и занятости населения поручено подробно информировать жителей региона о ситуации с оплатой труда педагогов в системе общего образования, представив в СМИ анализ фактического положения дел в этой сфере за 2018 год и планы на 2019 год.
25 января на портале Amic.ru появилось интервью с Четошниковой. В нем чиновница в ответ на вопрос о начинающих учителях, которые получают 9 тысяч рублей, призвала всех педагогов к адекватности. "Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе", – заявила чиновница.
Эта фраза вызвала неоднозначную реакцию в федеральных СМИ, которые моментально растиражировали ее. Позже Екатерина Четошникова на своей странице в социальных сетях объяснила свое высказывание исключительно собственным опытом и желанием помочь молодежи в реализации всех талантов.
"Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию – та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все у меня не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом", – сообщила госпожа Четошникова.
Четошникова родилась 22 января 1980 года в Барнауле, в 2002 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт (БГПИ) по специальности "Педагог-психолог. Учитель английского языка". С 2012 года являлась проректором по воспитательной работе ФГБОУ ВО "Алтайский государственный педагогический университет", а в ноябре прошлого года заняла пост начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
Комментарии
"Замечание как дисциплинарное взыскание " или просто на словах?
Вот это наказание. Обычное устное замечание, типа - следи за базаром. Даже не выговор. Может кто-то подскажет, после окончания института она хоть один день работа в сельской школе. За 12 лет после окончания института карьерный рост до проректора. Думается мне, что жизнь учителей, особенно сельских, она видит только со своего кресла. И еще. Сколько она заработала за последний год. Вангую, минимум рублей.
на сайте АлтГПУ в сведениях о доходах информация, что среднемесячная зарплата в 2017 году у нынешнего чиновника была 126855,42 руб.!!!
Платят меньше минималки и куда смотрит налоговая с прокуратурой????
Кто бы сомневался - своя, буржуинская!
28.01.2019 15:13
- гость -
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Т.е. за месяц получает столько, сколько "ничего из себя не представляющий" зарабатывает за год
Пора ее начальнику за "бельмо" вставлять!
Слегка пожурили... Отправить месяца на три, как минимум, на стажировку в сельскую школу, куда-нибудь в Петропавловку или Солонешное, пусть там "личного опыта" поднаберется! И ведь вся эта путинская власть жизненные реалии представляет только в теории! Надо отдать должное Карлину: он был адекватным и "нашим" человеком. Жаль...
....объяснила свое высказывание исключительно желанием помочь молодежи в реализации всех талантов.
И где эта помощь?«Назвался груздем – полезай в кузов»
28.01.2019 15:22
Горожанка
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Вы наверное новый комедийный сериал "Год культуры" насмотрелись)))
Увы, не отправят
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Тотальный кадровый голод - бич сегодняшнего дня, как в производстве, так и в услугах. Этот «бич» бомбит и администрирование. Приходят «не здоровые» люди, говорят «что в голове шумит»... ужас!