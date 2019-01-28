Томские ученые разрушили миф о конце света 1 февраля 2019 года

Жителям Земли не стоит опасаться конца света, который якобы может настать 1 февраля 2019 года из-за столкновения планеты с астероидом, сообщает РИА "Томск" со ссылкой на доцента кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) Татьяну Галушину.

Пользователи Сети активно обсуждают вероятность конца света 1 февраля 2019 года. В этот день Земля якобы может столкнуться с астероидом 2002 NT7. Его обнаружила 9 июня 2002 года лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна в обсерватории города Сокорро штата Нью-Мексико (юго-запад США).

"По данным 2002 года, действительно была выявлена вероятность столкновения 2002 NT7 с Землей 1 февраля 2019 года. Поскольку объект диаметром больше 1,4 километра, ученые его активно наблюдали. В последующем результаты наблюдений позволили исключить не только столкновение, но даже сближение с Землей", – прокомментировала ситуацию Галушина.

Она подчеркнула, что астероид 2002 NT7 удалили из системы мониторинга опасных для Земли объектов уже в августе 2002 года, то есть спустя два месяца после обнаружения.

По словам Галушиной, как и прогнозировалось, 13 января 2019 года астероид благополучно прошел мимо Земли на расстоянии 61 миллион километров, что приблизительно равно 0,4 астрономической единицы.

"Это даже сближением назвать сложно!.. Одна астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца. <…> От известных науке астероидов в ближайшем будущем нам ничего не угрожает. Проблема в том, что мы знаем далеко не все объекты, и большинство столкновений происходили неожиданно", – добавила Галушина.

В пример она привела челябинский астероид, который упал на Землю в 2013 году – его обнаружили только когда он вошел в атмосферу.