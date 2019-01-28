Неизвестный чиновник в Барнауле вынужден сам чистить снег в центре города на фоне дефицита дворников. Ролик, как некий солидный мужчина в пальто виртуозно орудует лопатой напротив здания правительства Алтайского края, появилось в социальной сети.

Видео вызвало ряд бурных обсуждений среди барнаульцев, жители выдвигают все больше и больше своих версий. Кто-то считает, что чиновник провинился, кто-то – что это проигранный спор, а кто-то высказывается за человечность и инициативность мужчины.

Ранее в мэрии Барнаула сообщили, что не всегда могут эффективно бороться со снегом. Это связано с тем, что автопарк дорожной техники укомплектован только на 65-70%. Главой Барнаула Сергеем Дугиным было принято решение, что этой зимой дополнительно закупят технику на 50 миллионов рублей. Также катастрофически не хватает дворников, которые не готовы работать за такую низкую заработную плату.