Рок-группа "ДДТ" выступит с долгожданным концертом 25 февраля в Барнауле. В последний раз они приезжали в краевую столицу больше пяти лет назад.

Группа "ДДТ" представит слушателям новую концертную программу "История звука", стартовавшую осенью 2016 года. На концерте будут исполнены избранные песни из разных альбомов – с момента основания до наших дней.

По словам организаторов, барнаульцы получат редкую возможность услышать песни, которые давно не исполнялись, но, на взгляд музыкантов, актуальны и сегодня. "Мы рады, что программа случилась – у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача – разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта", – отмечает легендарный основатель "ДДТ" Юрий Шевчук.

Концерт пройдет 25 февраля в ДК Моторостроителей. Начало в 19:00.

Подробности о концерте вы можете узнать в группе мероприятия или в сообществе "ТриГрупп".