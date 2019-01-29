Фото: avito.ru
Коттедж площадью 418 квадратных метров продают в Барнауле за 15,2 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Шикарный внешний вид и продуманное внутреннее наполнение. Капитальные кирпичные стены, огромный холл высотой семь метров, два этажа жилых помещений и подвал, полностью оборудованный под хозяйственные нужды", – отмечает автор заметки.
Имеется баня, бассейн с гидромассажем, кабинет, спортзал, спальня, детская, две оборудованные гардеробные. Также на участке есть беседка-барбекю.
Гараж рассчитан на три автомобиля.
Комментарии
Неуютно, неряшливо. Хозяева, когда товар хотите продать ему нужно хотя бы внешне товарный вид придать)))
Зачётный домег! Неточто там из пенки!