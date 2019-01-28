житель Барнаула сообщил полиции, что хочет расстрелять школу

Житель Барнаула позвонил в полицию и сообщил, что идет расстреливать школу, сообщил порталу Amic.ru источник.

Как отметил источник, звонок поступил примерно в 18 вечера по местному времени: "Павловский тракт, 112а. Якобы звонил мужчина и сказал, что идет расстреливать школу".

По указанному адресу расположен лицей №112.

Отмечается, что был задержан агрессивный мужчина 1983 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее, сегодня барнаульские школы массово эвакуировали учеников из-за поступления сообщений о минировании – дети вынуждены покидать помещения и выходить на сильный мороз.

28 января в 24 школы Барнаула по электронной почте поступили сообщения о минировании.