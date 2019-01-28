Украинские гривны начали продавать рулонами

Национальный банк Украины продал на аукционе оптовые партии неразрезанных банкнот номиналом в одну, две, пять и десять гривен на общую сумму 9,8 млн гривен (около 23,5 млн рублей), сообщает телеканал "360".

Аукцион состоялся 24 января в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа – участники торговались дистанционно.

Заявки поступили на покупку 10 тысяч рулонов номиналом в 1 гривну, 20 тысяч рулонов – 2 гривны, 3 тысяч рулонов – 5 гривен и 2 тысяч рулонов – 10 гривен.

Как сообщается на сайте Нацбанка, в будущем планируется провести аналогичные торги.