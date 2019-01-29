Министерство юстиции хочет сделать более мягкими законы, наказывающие граждан России за коррупционные преступления, пишет "Парламентская газета".

Планируется предусмотреть ситуации, в которых несоблюдение законодательства "вследствие обстоятельств непреодолимой силы" не будет считаться правонарушением.

Поправки в федеральный закон "О противодействии коррупции" вместе с Минюстом готовят Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет РФ. Доклад о необходимых изменениях во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы уже внесен в правительство, во исполнение поручения которого и разрабатывается данная инициатива.

В настоящее время коррупционные правонарушения оценивают комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. Если они установят обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии вины, то действия гражданина нельзя квалифицировать как коррупционное правонарушение.

Однако в ряде случаев соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов невозможно по объективным причинам. При этом освобождение от ответственности закон не предусматривает. В Минюсте отмечают, что оно возможно, если несоблюдение требований было вызвано объективными обстоятельствами.