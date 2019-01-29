Россиян предложили штрафовать, чтобы освободить от штрафов "Газпром"

Депутаты Госдумы предложили штрафовать россиян за неустановленные газовые счетчики, а "Газпром", соответственно, освободить от штрафов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

Завальный рассказал агентству, что "Газпром" сообщил о 400 тысячах неустановленных по вине пользователей счетчиков. Сейчас правительство рассматривает поправки в административный кодекс, после их принятия штрафовать начнут уже россиян.

За неустановленные счетчики "Газпрому" грозил штраф в размере до 30 миллиардов рублей. Госкомпания просила отсрочить его выплату на два года.

О проблеме с установкой счетчиков в домах ранее упоминал и начальник отдела внутреннего рынка Минэнерго Артем Верхов. По его словам, срок выплаты штрафа для "Газпрома" будет отложен, а срок установки счетчиков будет продлен вплоть до 2021 года.