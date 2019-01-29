МВД Республики Северная Осетия – Алания займется делом о похищении невесты, жених которой так спешил, что два раза упал, ударив женщину головой об асфальт, сообщает телеканал "360".
"Сейчас туда выехала группа. Будут опрашивать", – сообщила пресс-секретарь МВД по Осетии Ирина Доева.
Свадьбу играли 27 января. В ходе торжества на невесту набросили бурку, после чего похититель попытался убежать с женщиной на руках к припаркованному автомобилю.
Мужчина несколько раз упал и уронил девушку: один раз слетел со ступеней на асфальт, второй раз – просто запнулся на асфальте.
За кадром слышно, как друзья разочарованно советуют оператору прекратить съемку.
По мнению пользователей Сети, красивую традицию превратили в позор и цирк.
Комментарии
Имеется заявление потерпевшей или её представителей? Имеется криминальное сообщение из больницы, куда доставлена потерпевшая? Устроили какую-то порочную практику возбуждения каких-то дел по каким-то роликам в соцсетях, и, самое главное, на основании каких-то комментариев каких-то "пользователей сети". Причём Сети с большой буквы. У нас что сетевое хомячьё является субъектом, имеющим право давать указание госорганам как им себя вести? Не заигрались ли СК, МВД, губернаторы и т.д. возбуждая дела, увольняя людей, на основании "возмущения в сети"?