Депутат Верховной рады Борислав Береза в эфире украинского телеканала "Громадьске" ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее призвал его извиниться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой.

Кадыров пригрозил Березе "звонкой оплеухой": "Обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".

Береза в ответном слове заявил, что ему не страшно ходить по улицам.

"Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?" – сказал депутат.

Таким образом Береза ответил на вопрос журналистов о том, не собирается ли он после слов Кадырова нанять для себя охрану.

Инцидент случился 24 января в кулуарах ПАСЕ во время интервью. Скабееву толкнул редактор "Европейской правды", а затем это сделал Береза. После того как Скабеева попросила Березу объясниться, тот ее оскорбил. После случившегося Кадыров заявил, Березе следует извиниться.