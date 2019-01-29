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Беспилотные аэротакси уже через 10 лет будут развозить по воздуху россиян

, ИА "Амител"
Эксперт не исключил, что технология может быть усовершенствована и в более сжатые сроки
Нужны лишь взлетно-посадочные полосы или площадки на крышах зданий / Фото: yandex.kz

Нужны лишь взлетно-посадочные полосы или площадки на крышах зданий / Фото: yandex.kz

Беспилотное аэротакси в России может появиться уже через 10 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet Сергея Жукова.

Жуков отметил, что, по сути, аэротакси представляет собой автоматически управляемый самолет с короткими взлетно-посадочными отрезками.

"Нужны взлетно-посадочные полосы в пределах города. Или вертикальная посадка, чтобы можно было сесть на крышу здания", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас над разработкой аэротакси "бьются" во всем мире: существует 117 проектов, причем несколько из них в России.

Жуков не исключил, что технология может быть усовершенствована и в более сжатые сроки.

Ранее корпорация Boeing впервые испытала прототип автономного пассажирского воздушного судна, которое работает на электричестве и способно летать на расстояние около 80 километров.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.01.2019 12:06
- гость -

С пилотами то опасно.

0  0
29.01.2019 12:11
- гость -

ой бредни. какие 10 лет?
вернемся на 10 лет назад, в 2009 год. что изменилось за 10 лет? ничего...
телефоны стали немного быстрее, процессоры быстрее, летать быстрее стали? нет

я думаю, будут частные электросамолеты. в частности, тесла всяко выпустит самолет, может быть вертолет или коптер

впрочем, если такое изделие завезут в Россию, то можно будет сказать, да, у нас есть аэротакси)))

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