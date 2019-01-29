Фото: Анастасия Карелина

Улицы Рубцовска накануне завалило "черным снегом", сообщила порталу Amic.ru наша читательница Анастасия Карелина, выслав фото, на которых запечатлено данное явление.

"Вот такая "красота выпала" 28 января около южной тепловой станции в городе Рубцовске и накрыла часть города. Люди бьют тревогу и пишут в разные инстанции второй год, дышать на улице в районе ЮТС нечем, стоит смог, "роза ветров" сказывается: выбросами и смогом накрывает город полностью", — подчеркивает Анастасия.

Читательница добавляет, что в этом контексте вызывают вопросы действия энергетиков.

"Жители обеспокоены своим здоровьем и здоровьем своих детей", — резюмирует горожанка.