Учителю ОБЖ из Улан-Удэ назначили дисциплинарное взыскание за то, что тот заставил детей сидеть на уроке в противогазах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Бурятии.

"Со слов родителей, учителем ОБЖ применяются непедагогические методы воспитания. Так, за опоздание учащихся на урок ОБЖ учитель потребовал надеть противогазы и находиться в них в течение урока", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что несмотря на обращения родителей к администрации школы, меры по восстановлению прав детей приняты не были. Также их не ознакомили с итогами служебного расследования.

Только после вмешательства уполномоченного учителю было объявлено дисциплинарное взыскание. Директору учебного заведения напомнили, что учащихся нельзя наказывать способами, не предусмотренными законом.

Руководству школы также было рекомендовано провести разъяснительную работу с учителями.