Чучело краснокнижной совы нашли в кабинете чиновника Минэкологии

Чиновник Минэкологии Челябинска Виталий Безруков украсил свой кабинет мертвой совой из Красной книги, сообщает Mash.
Отмечается, что чучело за его спиной когда-то летало и называлось бородатая неясыть. Сама птица занесена в Красную книгу Челябинской области.
"Этой инсталляцией чиновник заряжает на бережное отношение к природе", – отмечает паблик.
Сообщается, что данный факт вызвал волну возмущений среди общественников. По их мнению, данный экспонат в кабинете экозащитника как минимум смотрится нелепо. Также сообщается, что "птичкой" уже заинтересовались прокуроры.
Комментарии
ох не там общественность возмущается на чучеле не написано что он ее поймал в лесу освежевал и чучулу сварганил
16:41
- гость -
Ну как бы, принятие в дар или приобретение краснокнижного чучела чиновником от экологии, говорит нам о душевном состоянии данного чиновника.
29.01.2019 16:45
- гость -
Мамонтов прикажете из музеев вынести?
эта птица уже мертва
какая разница?
29.01.2019 16:45
- гость -
спец по краснокнижным совам?
ГНИДА... ЧТО, СКАЗАТЬ НАШ МИНИСТРЭКОЛОГИИ.ОН БЫ ЛУЧШЕ СВОЕ ЧУЧЕЛО ПОСТАВИЛ ...
меня вот коробит в кабинетах бюсты Ленина. ну мертв человек а кощунство все еще есть
вау-вау по легче и хват тут орать папсом
Да может и норм с чучелом сидеть это эко- и зоозащитнику. Но если фигурально выражаться, то это примерно как зайти в кабинет к лидеру всероссийского движения "Против абортов", а у него на столе стоят банки с эмбрионами и недоразвитыми плодами человеческого ребенка. А потом заглянуть в гости домой к общественнику, борющемуся с истреблением слонов, а у него заставлено поделками из слоновой кости. Как бы такие тонкости понимать нужно.