Мужчина погиб во время чистки крыши дома от снега в центре Барнаула – он упал с высоты и разбился насмерть.

Как сообщил порталу источник, инцидент случился еще 25 января. В краевом управлении Следственного комитета подтвердили факт трагедии, уточнив, что в связи с произошедшим проводится проверка.

По предварительным данным, мужчина работал по договору подряда. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы.

По результатам проверки будет вынесено правовое решение.