Грабители бийского магазина скрылись с места преступления на такси

Двое мужчин открыто похитили несколько бутылок алкогольной продукции в одной из торговых точек Бийска и скрылись с места преступления, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Продавцы попытались окликнуть незнакомцев, но это не остановило грабителей. Запрыгнув в ВАЗ-2107, они уехали.

Полицейские оперативно распространили ориентировки на предполагаемых преступников и их транспорт.

Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались мужчины 24 и 32 лет, проживающие в поселке Чуйском Бийского района.

Они сознались в содеянном, пояснив, что для совершения преступления воспользовались услугами такси. Водитель ничего не подозревал об их намерениях.

Краденное спиртное они почти сразу же сбыли покупателям в другом городском магазине.

В отношении селян возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до семи лет лишения свободы.