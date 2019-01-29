Техосмотр личных автомобилей предложили отменить в Госдуме

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается отменить техосмотр для личного автотранспорта, сообщает РИА "Новости".

Авторы документа уточняют, что сейчас техосмотр для водителей больше служит не для выявления неисправностей в автомобилях, а становится дополнительной финансовой нагрузкой.

"Представляется обоснованным расширить перечень транспортных средств, не подпадающих под действие законодательства о техническом осмотре в целях исключения проведения обязательного технического осмотра для транспортных средств, используемых гражданами – физическими лицами для личных нужд", – говорится в пояснительной записке к документу.

В пояснительной записке к документу указано, что сейчас факторами, освобождающими автомобиль от техосмотра, могут служить только мощность, объем двигателя и максимальная скорость, которую способна развить машина.

Как уточняют авторы законопроекта, по статистике Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за первые девять месяцев минувшего года технические неисправности стали причиной ДТП лишь в 3,8% от всех случаев.

Депутаты также заявляют, что принятие проекта закона позволит улучшить положение физлиц и прояснить ситуацию в регулировании техосмотра транспортных средств.