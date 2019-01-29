Администрация Барнаула предоставила порталу Amic.ru видео с места ДТП с участием троллейбуса и придорожного тополя.

Как видно на кадрах, от удара ветки от дерева разлетелись по главному проспекту города на несколько десятков метров.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во вторник, 29 января, в 15:50 на проспекте Ленина в районе здания №99.

"Троллейбус, следовавший по маршруту №7, попал в дорожно-транспортное происшествие, допустил наезд на препятствие (дерево). В ДТП пострадали шесть пассажиров: четверо пассажиров доставлены на дообследование в городскую больницу №1, двоим оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались", – уточняют в мэрии.

Согласно предварительным данным, водитель троллейбуса не справился с управлением. В муниципальном "Горэлектротрансе" совместно с ГИБДД по данному ДТП будет проведена проверка. Действиям водителя троллейбуса будет дана оценка.