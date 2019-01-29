Самолет экстренно сел в Сочи из-за избиения пассажиром стюардессы

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Анталию, совершил экстренную посадку в Сочи из-за происшествия на борту, сообщает "Интерфакс".

"Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", – сказал собеседник агентства. Бортпроводницу отправили к медикам на обследование.

Как сообщают очевидцы, при задержании мужчина сопротивлялся, пришлось его скрутить. "Пассажир с признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников, представлял угрозу экипажу и другим пассажирам. По прибытии в аэропорт Сочи пассажир передан правоохранительным органам", – пояснил представитель авиакомпании.